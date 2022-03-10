خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 وكيفية الاستفادة من قروض حكومتنا

التسجيل في منظومة القروض السكنية والذي زادت عملية البحث بشكل كبير عن القروض في ليبيا والتي أعلنت عنها حكومتنا، وذلك من خلال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد؛ حيث أنها مبادرة قام بإطلاقها بهدف دعم ومساندة الشباب وبخاصة من هم مقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود الغير قادرين على استكمال متطلبات الزواج، وحتى يتم مساعدتهم بشكل كامل لشراء أو بناء منزل خاص، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع.

التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

قد أعلنت الحكومة الليبية عن القيام بتفعيل لينك منظومة القروض السكنية في ليبيا، وذلك من أجل التسجيل بشكل إلكتروني للاستفادة بشكل كامل من هذا القرض، وذلك للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، وقد يتطلب على الشخص المتقدم إختيار قيمة الفائدة التي يستطيع القيام بسدادها، ويجب إستكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، قبل إرسال الطلب بعد ذلك والإنتظار حتى يتم الرد في اقرب وقت.

رابط منظومة القروض السكنية

بعد الإعلان بشكل رسمي عن الرابط الخاص بعملية التسجيل في منظومة القروض السكنية أن تفعيل الرابط والذي يمكن الدخول إليه، وذلك من خلال إتباع الخطوات المرفقة حتى يتمكن أي شخص تتوافر به الشروط المطلوبة، والتي أوضحتها الحكومة الليبية، ويتم اتباع بعض الخطوات اللازمة ليتم التسجيل في الموقع وهي كالآتي:

يتم الدخول على منصة حكومتنا .

. قم بالضغط على التسجيل في الموقع.

يتم إدخال رقم الهاتف بعد ذلك والانتظار حتى يتم إرسال رمز التحقق الخاص.

يمكن إدخال الرمز الان في المكان المخصص له، ويتم التسجيل بنجاح في الموقع.

يتم تعيين كلمة المرور الخاصة بعد ذلك.

ثم قم بتحميل المستندات المطلوبة من الموقع حتى يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها وانتظار الرد بعد ذلك.

وطالبت الحكومة الليبية من المواطنين بضرورة التوجه إلى الرابط الرسمي المعلن، وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى لمكاتب أو جهات حتى يتم عملية القبول، وفي حال الإستحقاق يحصل المواطن على القرض الذي ينقسم بين قطعة أرض أو عقار سكني يستطيع تملكه، يذكر بأن هذه القروض قد أعلنت عنها حكومتنا منذ مدة قبل تفعيلها بشكل رسمي.