تأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب التعادل على أرضه دون أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب دور الستة عشر.

لكن فريق المدرب بيب جوارديولا انتزع بطاقة التأهل بعدما فاز خارج أرضه 5-صفر على الفريق البرتغالي الشهر الماضي. ويحلم جوارديولا بحصد لقب دوري الأبطال مع سيتي، بعدما بلغ النهائي العام الماضي قبل أن يخسر أمام تشيلسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي لربع نهائي أبطال أوروبا على حساب سبورتنج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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