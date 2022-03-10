ما هو الفرق بين الاكتتاب والأسهم؟

الفرق بين الاكتتاب بالأسهم فهم مصطلح من المصطلحات الاقتصادية التي تختص بسوق العمل و يتم استخدامهم بشكل دوري ومترابط في الاقتصاد بالرغم من أن كل منهما يختلف معناه عن المفهوم الآخر، وكل منهم له استخدامات تختلف كلا منهم علي بعض، وسوف نعرض خلال السطور التالية في موقع ثقفني الفرق بين الاكتتاب بالأسهم بالتفاصيل.

الفرق بين الاكتتاب بالأسهم

من المصطلحات الاقتصادية المشهورة لمصلحة الاكتتاب والأسهم والمنتشرة في الأوراق المالية بشكل متوازن ومتكامل، ولكنه مختلفين في التعريف بمصطلحات الاكتتاب والتداول والأسهم جميعهم مصطلحات اقتصادية تعبر عن النشاطات التجارية في أسواق المال ولمعرفة الفرق بين الاكتتاب بالأسهم يجب تعريف كالاتي

أولا تعريف الاكتتاب دعوة للجمهور والمستشارين بالاكتتاب في الأوراق المالية للشركة المساهمة قائد التأسيس أول شركة على القائمة، ويهدف إلى زيادة رأس المال لشركة تبعا للشروط والأحكام المذكورة، ويعتبر الاكتتاب من أهم الطرق التي تستخدم للتموين الشركات، حيث أنها تمكنها من أن تحقق أهدافها الأساسية التي أسست الشركة من أجلها بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة عدد المستثمرين في أسواق الأوراق المالية.

تعريف الأسهم بأنه حصه أو سند أو نصيب أو شيء ما يعبر عن ملكية في شركة ما، حيث أنه يعتبر وسيلة للتموين وتختلف الأسهم عن السندات حيث أن في الوقت الذي تعتبر فيه الأسهم مشاركة في ملكية الشركة، بينما السندات هي دين على الشركة وتكون لصالح حامل المستند وبذلك يكون الاكتتاب هو عملية نشاطا اقتصاديا بينما الأسهم مجرد مصطلح يشير إلى الملكية في الشركة.

ماذا تستفيد الشركات من الاكتتاب

عملية الاكتتاب لها الكثير من الفوائد للشركات القائمة والشركات قيد التأسيس من هذه الفوائد ما يلي :