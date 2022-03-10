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عمر شويل - جدة نظام نور استعلام نتائج الفصل الثاني 1443، يترقب الطلبة والطالبات في السعودية الآن معرفة درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن أدي الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية الثلاث وهي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً، لأول مرة منذ نحو عامين بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

رابط نظام نور التعليمي استعلام نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية:-

طالبت وزارة التعليم في المملكة جميع السادة المعلمين والمعلمات في كافة الصفوف الدراسية، بسرعة رصد درجات الطلاب في نظام نور، حتى يمكن إعلان النتائج للطلاب في فترة توقف الدراسة، حيث يحصل الطلبة والطالبات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10 مارس وحتى 20 مارس على إجازة نهاية الفصل الدراس الثاني للعام الجاري، ويمكن للطلبة والطالبات معرفة النتائج عبر noor Result من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع نظام نور التعليمي.

إدخال الاسم والرقم السري في المكان المخصص.

في حالة نسيان الرقم السري يتم الضغط على رقم النفاذ الوطني.

يتم إدخال التحقق المرئي.

يتم تحديد أسم الطالب المطلوب معرفة نتيجته.

يتم اختيار نتائج الطلاب.

تقويم الفصل الدراسي الثالث والإجازات المتبقية في العام 1443:-

بعد انتهاء إجازة العشرة أيام وهي إجازة نهاية الفصل الثاني، سيتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثالث اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2022، وسوف تستمر أيام الدراسة خلال الفصل الثالث حضورياً في شهر رمضان المبارك.

حيث أكدت وزارة التعليم بأن الدراسة حضورياً في شهر رمضان المبارك، وأنه سوف يتم العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمدارس، حيث رفعت وزارة الداخلية بناءً على التقارير الصادرة من الجهات الصادرة، كافة القيود التي كانت مطبقة من قبل، بسبب أجراءات كورونا المستجد، حيث تم تعليق العمل بتلك الإجراءات بعد انحسار أعداد المصابين في المملكة بتلك الجائحة.

يذكر أن وزارة التعليم في المملكة قد استخدمت نظام التعليم عن بعد خلال فترة توقف الدراسة في المدارس في العاميين الماضين، حيث تم استخدام منصة مدرستي، والتي حازت على إعجاب العديد من دول العالم، حيث بفضلها استطاع الطلاب الحصول على مقرراتهم الدراسية بدون أي انقطاع وبتواصل تام مع معلميهم كما لو كانت مدرسة حقيقية.