نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 اربح الآن جائزة مليون دولار أمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ التفعيل والاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الموقع الرسمي، وذلك يحدث في كل عام مع بداية شهر يناير ويستمر هذا التفعيل في الاستمرار الى نهاية شهر ديسمبر، ومع بداية هذا العام وهو 2022 تم الإعلان عن هذا التفعيل وتمكين كافة الأفراد والأشخاص عبر العالم ومن مختلف الدول جميعها بدون اي شروط من الاشتراك في هذه المسابقة، وذلك يتم عن طريق عدد من الطرق التي يكون منها الموقع الرسمي للمسابقة وذلك عبر الأنترنت.

مسابقة الحلم

مع نهاية كل عام يقوم الإعلامي مصطفى ألأغا بالإعلان عن الفائز في المسابقة العالمية مسابقة الحلم التي تتيح فرص الفوز لكافة الجنسيات المختلفة حول جميع أنحاء العالم، وذلك يتم في خلال العام وعن طريقة إعلان اسم الفائز، وقد قام ألأغا في هذا الصدد بالإعلان عن فائز العام الماضي 2021 وذلك تم في حفل كبير قامت بإذاعته قناة أم بي سي على الهواء مباشرة، حيث تم الإعلان على اسم الفائز في مسابقة العام الماضي وهذا الشخص هو من أصل عراقي وأسمه مؤيد صائب.

طرق التسجيل في مسابقة الحلم 2022

هناك عدد من طرق التسجيل والاشتراك في المسابقة وأيضا أتاحه الفرصة نحو الفوز بملايين الدولارات ومن ضمن تلك الطرق السهلة هي مايلي:

اولا قيام من يرغب في الاشتراك بإرسال رسالة نصية الى الرقم الخاص بالدولة التي يقطن فيها.

وذلك ضمن الأرقام المعلنة بالمسابقة ثم يكتب في داخل هذه الرسالة كلمة انضم بالعربية أو كتابة join بالانجليزية.

ثم إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم الى اي من الرقم الدولي الموحد أو عن طريق الرقم الخاص بدول المشترك.

يقوم بعد ذلك بإرسال رسالة نصية بها كلمة Dream الى رقم الدولة المقيم بها المشترك الموضح بالمسابقة.

كما أنه يمكن الاشتراك ايضا عن طريق التسجيل في تطبيق حلم عبر الهواتف الذكية.

أرقام المسابقة حلم

سوف نعرض لكم الآن بعض الأرقام الخاص ببعض الدول العربية للاشتراك في المسابقة وهي مايلي:

الرقم الخاص بالمملكة العربية السعودية 650444

رقم الاتصال من مصر 95450

رقم الأمارات الخاص بالمسابقة 6070

ورقم المملكة الأردنية 98858

رقم المغرب 9669

الرقم الدولي الموحد 0088216101092

شروط الاشتراك في الحلم 2020

يجب أن يكون المشترك بالغ من العمر 18 عاما كحد أدنى كي يتمكن من الاشتراك في المسابقة التي يصل مبلغ الفوز فيها الى 10 الأف من الدولار الأمريكي، ويمكن الاشتراك عبر اي من الطرق المعلنة، وسوف تقوم المسابقة بإرسال رسالة الى المشترك في حالة القبول، مع تمكينه من الإجابة على الأسئلة المتتالية التي تصل اليه تباعا عبر الهاتف الجوال.