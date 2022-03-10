استعلام نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa والتي يتابع أولياء الأمور والطلاب التعرف عليها بعد أن أنهى أبناءهم الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2022-1443، ويقوم باقي الطلاب بالمراحل التعليمية المتبقية بالانتهاء منها في نهاية هذا الأسبوع، كما يتطلع كل طالب للتعرف على الحد الأدنى للنجاح والرسوب وماهي المنصات التي يتم استخراج النتائج منها.

استعلام نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa استخراج التقارير بالرقم السري (ابتدائي – متوسط)

ينتظر طلاب المراحل التعليمية الثلاثة موعد الإعلان عن النتائج، وقد أنهى الطلاب في الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس من المرحلة الابتدائية اختبارات الفصل الدراسي الثاني بينما ينهي الطلاب اختباراتهم بباقي المراحل في الخميس 10 مارس 2022، 7 شعبان 1443، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن آخر أخبار الاختبارات اليومية عبر منصتها على تويتر وتعلن الاستمرار الجيد في أداء الاختبارات بشكل طبيعي ويتم التصحيح الإلكتروني لنتائج الطلاب ويتم تفعيل رابط النتائج لاستخراجها فور الانتهاء منها.

موعد نتائج الطلاب في المملكة (ابتدائي – متوسط – ثانوي)

يبدأ البحث عن نتائج الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي فور إعلان الانتهاء منها عبر المنصات التعليمية المتاحة، ويتوقع الإعلان عنها الأربعاء 9 مارس 2022.

يتم الإعلان عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بعد الانتهاء التام من الاختبارات 10 مارس ويتم مراجعة النتائج والإعلان عنها خلال ثلاثة أيام، ويتوقع الإعلان قبل يوم 13 مارس 2022.

كيفية استخراج نتائج الابتدائي 1443

يقوم الطالب بالدخول على رابط نظام نور. يتم الدخول على نظام التقارير. تقارير الطالب. ثم الدخول على تقرير الطلبات. ويتم الدخول أخيرا على إشعار نتيجة الطالب.

وتتابع وزارة التربية والتعليم نشر آخر الأخبار عبر منصة تويتر الإلكترونية والتي كانت آخر الأخبار المعلنة فيها استمرار الاختبارات وبداية عطلة الطلاب في اليوم العاشر من الشهر الجاري على أن تكون العودة من جديد للمدارس في الفصل الدراسي الثالث في 20 مارس 2022.

استعلام نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa استخراج التقارير بالرقم السري (ابتدائي – متوسط) حيث انتهت الاختبارات اليوم الخميس في جميع مدارس المملكة وبدأ الاستعلام الإلكتروني عن نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa والتي يتابع أولياء الأمور والطلاب التعرف عليها بعد أن أنهى أبناءهم الاختبارات الخاصة بهم لجميع المراحل الدراسية وبدا البحث برقم الهوية عن موعد نتائج نور.