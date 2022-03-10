نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الجوازات رفع حظر سفر السعوديين 1443 من وإلى مملكة ⁧‫تايلند‬⁩‬⁩ والسماح للتايلانديين بدخول ⁧‫المملكة‬⁩ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع حظر سفر السعوديين بقرار رسمي صدر منذ ساعات قليلة مضت من قبل المديرية العامة للجوازات بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر من وإلى مملكة تايلاند وكذلك السماح للمواطنين التايلانديين بالدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية كذلك أكدت الجوازات على ضرورة المحافظة على جواز السفر من قبل المواطنين السعوديين المسافرين إلى خارج المملكة وعد إهماله أو القيام بوضعه في أمكن غير آمنه أو رهنه،

قرار رسمي رفع حظر سفر السعوديين لتايلاند

في نفس السياق السابق ذكره فإن المديرية العامة للجوازات قد أوضحت في وقت سابق عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجواز الإلكتروني دون الحاجة لتحديد موعد مسبق من الجوزات السعودية، فقط قم بمراجعة أقرب فرع من إدارات الجوازات بعد التسجيل إلكترونيًا لطلب تغيير جواز السفر العادي القديم إلى جواز إلكتروني عبر منصة أبشر.

طريقة تجديد جواز السفر القديم إلى الجواز الإلكتروني 2022

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد جواز السفر السعودي يتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا لا يتطلب ذلك تحديد موعد مسبق كل ما على راغب تجديد جواز سفره القيام بمراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها.

كذلك وفق ما أوضحت الجوازات السعودية أن التجديد يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

في الختام يتم تجديد جواز السفر في مدة تقدر ب 3 أيام عمل فقط بعدها يتم استلام جوزا السفر الإلكتروني.

كافة الاشتراطات المتعلقة بدخول المملكة العربية السعودية

أولًا شرط إبراز تطبيق توكلنا وظهور حالة محصن للضيوف المسافرين من المطارات السعودية وهو شرط دخول المطارات وشرط أساسي لإصدار بطاقات صعود الطائرة والتصعيد على الطائرة بحسب أنظمة ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.

كذلك شرط إرتداء الكمامة في جميع الأماكن حتى الأماكن المفتوحة.

كما يجب على الضيوف التحقق من أهليتهم للسفر من البلدان المعنية والحصول على التصاريح أوالأذونات المطلوبة فيما حال تطلب الأمر ذلك.

من الجدير بالعلم أن الشروط والإجراءات يتم تحديثها بشكل مستمر فعلى المسافر الاستمرار في متابعة التحديثات.

كذلك شرط على الضيوف متابعة الإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية المصرح لها قبل السفر.

أيضًا في حال تطلبت الدولة المراد السفر إليها شهادة الفحص الطبي PCR فيشترط الحصول على شهادة تتطابق بياناتها مع وثائق السفر من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

كما يشترط على كافة المواطنين المغادرين إلى خارج السعودية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كوفيد-19 والذين مضى عليهم ثلاثة أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من هذا الشرط

أولًا الفئات العمرية أقل من 16 عام. والمستثنين طبقًا لما يظهر في تطبيق توكلنا. في النهاية الضيوف العابرين ترانزيت القادمين من الدول المعلق القدوم منها بالعبو عبر المطارات السعودية.

منتج تأمين سفر للمواطنين السعودين خارج المملكة 2022

في الختام وجب التنويه أنه منذ عام 2021 تم اعتماد منتج تأمين السفر من قبل ساما البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ويشمل منتج تأمين السفر كافة المشتملات والمنافع التي تقوم بتغطية خطر الإصابة بفيروس كورونا مع العلم بأن للمنتج عدة مميزات نذكرها بالترتيب التالي:

في البداية تأمين المخاطر المهددة لحياة الانسان.

كذلك تغطية شاملة لكافة مخاطر السفر وما يصاحبها من إجراءات الحجر الصحي.

كما تقوم بالعمل على الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

في النهاية القيام بإلغاء الرحلات أو فواتها وتأمين المصاريف الطبية.

الخطوط السعودية تعلن شروط السفر للرحلات الداخلية 1443

إضافة لما سبق تابع الحساب الرسمي للخطوط الجوية السعودية بأن من أبرز شروط السفر للرحلات الداخلية التالي:

أولًا القيام باحضار أصل الهوية الوطنية.

كذلك بإمكان المسافر إحضار أصل بطاقة العائلة للأطفال.

كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر.

في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر. في النهاية يجب أن تكون الهوية سارية الصلاحية.

الرابط الرسمي لمتابعة مستجدات شروط السفر للرحلات الداخلية 2022

كما أوضحت الخطوط السعودية أن على المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية متابعة مستجدات القرارات الخاصة بالسفر من وإلة المملكة كذلك كافة شروط السفر للرحلات الداخلية عبر الرابط الرسمي https://www.saudia.com/before-flying.