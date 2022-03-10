عاجل- خطوة محفوفة بـ«خطر عال».. أمريكا ترفض نقل مقاتلات بولندية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء الأربعاء: "لا نؤيد فى هذه اللحظة نقل مقاتلات إضافية إلى القوات الجوية الأوكرانية ولذلك لا نرغب فى أن نراها فى حضانتنا... هذا أمر لا ننوى دراسته فى الوقت الحالى".

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