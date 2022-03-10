بعد قرار بايدن بإصدار الدولار الرقمى.. سعر البيتكوين يقفز بنسبة 9 %

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن عملة البيتكوين سجلت 42.284 دولار فى آخر تداول لها لتسجل ارتفاعا يصل إلى نسبة 9 % طبقا لشركة "كوين ميتركس" العالمية لتنظيم بيانات العملات المشفرة، والتى أشارت أيضًا إلى ارتفاع حاد فى قيمة عملة "الايثريوم".

وأضاف الشبكة أن هذه الزيادة جاءت عقب نشر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية عن القرار التنفيذى للرئيس بايدن بشأن سوق العملات الرقمية.

وذكرت تقارير أنه قبل قيام الرئيس بايدن بالتوقيع على هذا القرار كان هناك خلافا بشأن هذه الخطوة بين مسئولين البيت الأبيض ووزير الخزانة الأمريكى جانيت يلين.

ووفقا لبيان للبيت الأبيض، فقد أمر الرئيس الأمريكى الوكالات الحكومية الأمريكية بدراسة الفوائد والمخاطر المحتملة لإنشاء دولار رقمى، مع "الإلحاح على البحث والتطوير بشأن عملات رقمية مشتركة محتملة فى الولايات المتحدة"، وسط الارتفاع الهائل فى العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين.

وقال البيت الأبيض إن حوالى 16 % من الأمريكيين البالغين، حوالى 40 مليون شخص، استثمروا فى العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها.