التحالف: اعتراض مسيّرة حوثية استهدفت جازان

أعلنت قوات التحالف العربي تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وأشار التحالف العربي إلى تناثر شظايا الطائرة المسيّرة على الأعيان المدنية دون أضرار. وأكد التحالف أن الطائرة المسيّرة تم إطلاقها من مدينة الحديدة في اليمن.

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