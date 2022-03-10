أسهم القطاع المالي والتكنولوجيا يقودان وول ستريت للانتعاش

ارتفعت الأسهم الأميركية بقيادة أسهم القطاع المالي والتكنولوجيا، لتنتعش بعد عدة أيام من الخسائر، إذ تراجعت أسعار النفط بشكل كبير، فيما عكف المستثمرون على دراسة تطورات الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 105.54 نقطة بما يعادل 2.53 بالمئة إلى 4276.24 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 453.66 نقطة أو 3.58 بالمئة إلى 13249.21 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 641.25 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 33273.89 نقطة.

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