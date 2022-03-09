الان .. اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 فى كل محطات الوقود من شركة ارامكو ، حيث تم الاعلان منذ قليل عن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية من شركة ارامكو حيث من المعروف اعلان شركة ارامكو المختصة بتوزيع اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية بشكل عام فى اليوم العاشر من كل شهر علي مدار العام طبقا لاسعار العالمية للوقود وتسعى شركة ارامكو لاعلان الاسعار بما يتطابق مع احوال الشعب السعودى ويترقب العديد من المتابعين عن الاعلان الرسمى من شركة ارامكو عن اسعار البنزين والذى من المقرر تطبيقه فى صباح الغد على مدار شهر مارس الجارى وسنعرض لكم الان اسعار البنزين والوقود فى المملكة العربية السعودية عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

من المقرر ان تكون الاسعار الجديدة بها ارتفاع طفيف مقارنة باسعار شهر فبراير الماضى وهذا ما سوف نوضحه لكم فى هذه الفقرة حيث تراعى شركة ارامكو اسعار الوقود بشكل عالمى وتراعى تخفيض الاسعار بشكل ما لكى لا يحدث ارتفاع فى الاسعار فى الوقود ويكون هناك غلاء بشكل مبالغ فيه فى السلع الاساسية للمواطنين فى السعودية واليكم الان قائمة بالاسعار الجديدة للبنزين فى السعودية

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

ارامكو تعلن اسعار البنزين

هذا من المقرر ان يتم تطبيق اسعار البنزين الجديدة فى صباح الغد العاشر من مارس وتعتبر تلك الاسعار اعلى بشكل نسبى عن الاخيرة فى شهر فبراير الماضى حيث كانت الاسعار هى .

سعر بنزين 91 نحو 2.18 ريال لكل لتر.

سعر بنزين 95 نحو 2.33 ريال لكل لتر.

سعر الديزل 0.52 ريال لكل لتر.

سعر غاز البترول المسال في السعودية نحو 0.75 ريال لكل لتر.

وتراعى شركة ارامكو الظروف التى تمر بها البلاد بشكل عام بسبب الاصابات بفيرس كورونا المستجد حيث تأثر اقتصاد العالم بشكل عام بسبب هذا الفيرس مما تسبب فى ارتفاع الاسعار خاصة فى الذهب والوقود بشكل عام مما جعل شركة ارامكو تعلن عن اسعار البنزين بشكل محدث شهريا وليس بشكل ثابت .