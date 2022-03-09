الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa الخاصة بالمرحلة الثانية، للذين لم تصلهم رسالة الأهلية وكيفية التعامل مع رسالة غير مؤهل، كما يتطلع المواطن للتعرف على موعد صرف الراتب الجديد لشهر أبريل 2022، وذلك للمقبولين في كلا المرحلتين الأولى والثانية وكذلك مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم عبر منصة الدعم والحماية.

الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa رقم الاتصال المجاني وخطوات تقديم الاعتراض

موعد وصول رسالة الأهلية

وصلت جميع رسائل الأهلية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمستفيدي الضمان المطور بالنظام الجديد، بينما يبحث الذين لم تصلهم رسالة الأهلية، بالقبول أو الرفض، كيفية التصرف في هذا وتتلخص الخطوات المطلوبة في التالي:

يجب مراجعة منصة الدعم والحماية والتأكد من حساب المستفيد.

يقوم بمراجعة صحة البيانات ويتأكد من تطابقها مع منصة أبشر.

يجب أضافة التابعين وجميع البيانات الخاصة بهم.

يتم تسجيل ارقام هواتف التابعين أيضا.

يجب أن يتأكد من استكمال كافة الشواغر في التسجيل قبل تسجيل الخروج.

يتم الحصول على رقم الطلب لتقديم التظلم به.

يمكن الاتصال على ارقام الوزارة المجانية ومتابعة موظفي الضمان.

سبب وصول رسالة غير مؤهل تقديم الاعتراض على الأهلية عدم استكمال جميع الخانات الفارغة في تسجيل الضمان المطور.

أن يكون المواطن غير مستفيدي ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (المكتسب – غير المكتسب).

أن يكون لم يكمل بيانات التابعين له.

كما يكون سبب عدم التأهيل تغيير بالبيانات وعدم تسجيل البيانات الصحيحة.

يجب أن تتطابق البيانات مع بيانات المواطن على منصة أبشر.

يتم متابعة الطلب عبر رابط الاستعلام عن طلب الضمان . يجب في البداية قراءة كافة الشروط والالتزام بها. يكون في البداية قام بالتسجيل في رابط منصة الدعم والحماية. يبدا المواطن بالتسجيل في “ رابط تقديم الاعتراضات“، أو رابط اعتراض المطور الجديد. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يتم الدخول على خدمة الاعتراضات. يكون عليه تسجيل رقم الطلب بمنصة الدعم والحماية عند تقديم الاعتراض. يتم التسجيل والحصول على رقم طلب الاعتراض ثم الخروج.

كيفية الاتصال على رقم الهاتف المجاني 19911 للتواصل مع موظفي الوزارة..

ألية إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.

الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa رقم الاتصال المجاني وخطوات تقديم الاعتراض حيث يستمر الدخول اليومي على منصة الدعم والحماية والاتصال والاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa الخاصة بالمرحلة الثانية من الأهلية، للمواطنين الذين لم تصلهم رسالة الأهلية وكيفية التعامل مع رسالة غير مؤهل التي وصلت في الفترة الماضي لغير المقبولين في الضمان المطور بالخطوات المحددة.