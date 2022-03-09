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الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa الخاصة بالمرحلة الثانية، للذين لم تصلهم رسالة الأهلية وكيفية التعامل مع رسالة غير مؤهل، كما يتطلع المواطن للتعرف على موعد صرف الراتب الجديد لشهر أبريل 2022، وذلك للمقبولين في كلا المرحلتين الأولى والثانية وكذلك مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم عبر منصة الدعم والحماية.
الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa رقم الاتصال المجاني وخطوات تقديم الاعتراض
موعد وصول رسالة الأهلية
وصلت جميع رسائل الأهلية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمستفيدي الضمان المطور بالنظام الجديد، بينما يبحث الذين لم تصلهم رسالة الأهلية، بالقبول أو الرفض، كيفية التصرف في هذا وتتلخص الخطوات المطلوبة في التالي:
- يجب مراجعة منصة الدعم والحماية والتأكد من حساب المستفيد.
- يقوم بمراجعة صحة البيانات ويتأكد من تطابقها مع منصة أبشر.
- يجب أضافة التابعين وجميع البيانات الخاصة بهم.
- يتم تسجيل ارقام هواتف التابعين أيضا.
- يجب أن يتأكد من استكمال كافة الشواغر في التسجيل قبل تسجيل الخروج.
- يتم الحصول على رقم الطلب لتقديم التظلم به.
- يمكن الاتصال على ارقام الوزارة المجانية ومتابعة موظفي الضمان.
|سبب وصول رسالة غير مؤهل
|تقديم الاعتراض على الأهلية
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- كيفية الاتصال على رقم الهاتف المجاني 19911 للتواصل مع موظفي الوزارة..
- ألية إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.
الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa رقم الاتصال المجاني وخطوات تقديم الاعتراض حيث يستمر الدخول اليومي على منصة الدعم والحماية والاتصال والاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa الخاصة بالمرحلة الثانية من الأهلية، للمواطنين الذين لم تصلهم رسالة الأهلية وكيفية التعامل مع رسالة غير مؤهل التي وصلت في الفترة الماضي لغير المقبولين في الضمان المطور بالخطوات المحددة.