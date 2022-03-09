الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد cnte.tn لاستخراج معدل الثلاثي الثاني 2022

الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد cnte.tn، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم التونسية عن نتائج الامتحانات عبر موقع الفضاء الرقمي مدرستي الذي يمكن من خلاله استخراج معد التلميذ بشكل إلكتروني وبكل سولة دون عناء التنقل إلى المدارس، حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في دولة تونس عمليات بحث رهيبة عن موقع مدرستي الفضاء الرقمي للمدارس cnte.tn www.ent.cnte.tn من أجل استخراج بطاقات الأعداد الخاصة بالثلاثي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل عن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن معدل التلميذ بكل سهولة وبشكل إلكتروني فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد cnte.tn

يعيش حاليا التلاميذ وأوليائهم في تونس حالة من التوتر والقلق الشديد مع اقتراب موعد إعلان المعدلات الخاصة بالفصل الثاني للسنة الدراسية 2021-2022، حيث من المرجح أن يتم نشر نتائج الامتحانات عبر موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية الذي يمكن من خلالها الاستعلام على معدل التلميذ دون عناء التنقل إلى المدارس باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية.

بعدا يجب على ولي التلميذ أن يستخدم الأرقام الثلاثة الأولى من السنة الدراسية الحالية 2021-2022 ثم ينقر على زر تسجيل الدخول.

بمجرد الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية يختار أيقونة نتائج التلاميذ.

ثم اختيار نتائج المرحلة الابتدائية.

إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالتلميذ في مكانها المخصص مع مراعاة الدقة

سوف تظهر بطاقة الأعداد الخاصة بالتلميذ مع إمكانية طباعتها

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح كيفية تنزيل الاعداد في الفضاء الرقمي.

فضاء التلميذ المعدل 2022

يترقب العديد من أولياء الأمور والتلاميذ في تونس موعد ظهور نتائج الابتدائي. من خلال موقع وزارة التربية الوطنية التونسية الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد cnte.tn. الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الامتحانات للتلميذ واستخراج المعدل الخاص بالثلاثي الثاني للعام الدراسي 2022. لمختلف المراحل الدراسية التي تشمل الابتدائي والمتوسط والثانوي بكل سهولة وبشكل الكتروني عبر منصة مدرستي فضاء التلميذ نتائج الامتحانات.