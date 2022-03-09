تحديث أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس 2022 سوبر 94 وإي بلس 91 شركة بترول الإمارات الوطنية

أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس 2022 حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص في دولة الإمارات بالتعرف على أسعار البنزين التي يتم تسجيلها من وقت لآخر والتي تختلف ما بين الارتفاع والانخفاض بناء على مجموعة من العوامل التي تؤثر بها سواء كانت العوامل المحلية أو العوامل العالمية التي تؤثر في أسعار البنزين بشكل عام، حيث تقوم الحكومة الإماراتية بتغيير أسعار البنزين والأنواع المختلفة للوقود في الإمارات بشكل شهري، حيث يتم طرح الأسعار الجديدة الخاصة بالبترول في بداية كل شهر ميلادي بعد إجراء المراجعة الدورية التي تقوم باجراءها الحكومة في الإمارات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار البنزين الخاصة بشهر مارس 2022 في الإمارات.

أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس 2022

قامت لجنة متابعة الأسعار الخاصة بالبنزين في الإمارات والتي يتم تكليفها بهذا العمل بناء على تعليمات الحكومة الإماراتية بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في الإمارات لشهر مارس 2022، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بطرح الأسعار بعدما إجراء المراجعة على العوامل التي تؤثر بهذه الأسعار، حيث جاءت الأسعار الخاصة بشهر مارس مستقرة مقارنة بالأسعار الخاصة بشهر فبراير الماضي، حيث تخضع الأسعار الخاصة بالبنزين في دولة الإمارات إلى التعديل بشكل شهري، حيث يتم تداول الجدول الذي يتضمن كافة الأسعار والتي يتم الالتزام بتطبيقها في جميع أنحاء الدولة بشكلٍ عام. بعد التحديث سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

أسعار البنزين في الإمارات اليوم 2022

وبناء على الأسعار الأخيرة المعلنة والخاصة بالبنزين في الإمارات لشهر مارس والتي تم نشرها من قبل اللجنة المسؤولة خلال الأيام الأخيرة، فنجد أن أسعار البنزين للأنواع المختلفة قد جاءت على النحو التالي.

سعر البنزين سوبر 94 اليوم في الإمارات لشهر مارس جاء على نحو 3.23 درهم إماراتي.

سعر البنزين من نوع 95 اليوم جاء على نحو 3.12 درهم إماراتي.

سعر البنزين أي بلس اليوم في الإمارات جاء على نحو 3.05 درهم إماراتي.

سعر الديزل اليوم في الإمارات في الأسواق جاء على نحو 3.19 درهم إماراتي وذلك مقارنة بالسعر الخاص بشهر فبراير والذي جاء على نحو 2.88 درهم.

كما جاءت أسعار الغاز الطبيعي للمركبات اليوم في الإمارات والخاصة بشهر مارس على نحو 1.40 درهم/ متر مكعب

أشهر محطات البترول في الإمارات

محطة بترول الامارات

شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)

شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك)

جدول اسعار البترول في الامارات لشهر مارس 2022