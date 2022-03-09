موقع التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 إلكترونيًا بالخطوات

موقع التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة الجزائرية عن طرق التسجيل في منحة البطالة لعام 2022م وهي مبادرة شهيرة تعمل على خدمة المواطنين الذين يحتاجون المساعدة المادية، حيث قدمت الحكومة الجزائرية منحة البطالة لمساعدة المواطنين الغير حاصلين على عمل يجنون من خلاله دخل شهري ثابت للتكيف مع ظروف الحياة المعيشية الحالية، وحدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن المتقدم على منحة البطالة في الجزائر.

طرق التسجيل في منحة البطالة 2022م

يمكنكم التسجيل في منحة البطالة الجزائرية عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على موقع منحة البطالة الجزائرية الإلكتروني الرسمي. http://minha.anem.dz/

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “التسجيل في المنحة”.

أدخل كافة البيانات الأساسية المطلوبة منك على الموقع والتي تتمثل في اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية الشخصية وبيانات أخرى.

يجب إرفاق كل الأوراق الرسمية والمستندات التي تدعم بياناتك وتؤكد صحتها.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “ارسال الطلب” بعد أن تقوم بإقرارك بموافقتك على شروط وأحكام المنحة.

شروط التسجيل على منحة البطالة الجزائرية

كي يتم قبولك في المنحة وقبل تقديمك على المنحة يجب أن تتوافر بك بعض الشروط والتي هي كالآتي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم جزائري الجنسية أصلًا ومنشئًا.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 29 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

من الضروري أن يكون المواطن غير عاملًا في أي عمل تابعًا للحكومة الجزائرية في القطاع الخاص أو العام.

عدم استفادة المواطن الجزائري من أي برنامج من برامج الحكومة الجزائرية الخيرية.

كما أنه يجب عدم امتلاك المواطن أي عمل تجاري خاص به.

القيمة المالية في منحة البطالة الجزائرية