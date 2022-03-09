بريطانيا تدعو لفصل روسيا عن نظام ”سويفت” بالكامل

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لفصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية بشكل كامل.

وقالت تراس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: "سنسرع بعملنا لتشكيل تحالفات في مجالي الاقتصاد والأمن حول العالم، بما في ذلك مع الهند ودول الخليج لتشديد العزلة على روسيا".

ودعت تراس لتشديد العقوبات ضد روسيا، قائلة: "نعرف أنه إن لم يتم وقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فستكون هناك عواقب وخيمة على الأمن الأوروبي والعالمي، وسنبعث إشارة مفادها أنه يمكن هدم بلدان ذات سيادة".

وتابعت: "ولذلك يجب أن يكون ردنا على موسكو أسرع وأقوى، ويجب تشديد العقوبات، بما في ذلك فصل نظام "سويفت" بالكامل، ورفض دول مجموعة السبع الكبار شراء النفط والغاز الروسي".

وأضافت أن إقامة منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا ليست على الطاولة حاليا لأن من شأنها أن تؤدي إلى نزاع مباشر بين روسيا والناتو.

يذكر أن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى قد أعلنت عن فصل عدة مصارف روسية عن نظام "سويفت" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.