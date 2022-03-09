رئيس الوزراء الروسى يعلن تدابير لتخفيف تأثير العقوبات على بلاده

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين فى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الحكومة الروسية سيكون لها إجراءات مضادة لتخفيف تأثير العقوبات الغربية من خلال تبنى إجراءات جديدة لدعم الشركات والأفراد تتراوح من المزايا الضريبية إلى دعم الصناعات المختلفة.





وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن ميشوستين وعد بأن الحكومة ستساعد شركات الطيران الروسية فى الاحتفاظ بأسطول الطائرات الأجنبية، وأعلن عن إعفاءات ضريبية لمودعى البنوك وأصحاب السيارات، وتحدث عن حماية الشركات الروسية من الملاك الأجانب المشاركين. وبحسب رئيس الوزراء، فإن قائمة الإجراءات "سيتم تحديثها بانتظام بناء على تطورات أخرى"، ولن تكون كل تحركات المسؤولين تتعلق بالدعم المالى المباشر.

ومن بعض المقترحات الرئيسية للحكومة فرض قيود على الصادرات والواردات، حيث سيصادق مجلس الوزراء قريبا على قوائم المنتجات والمواد الخام التى سيتم حظرها من الصادرات والواردات.

وقال ميشوستين: "هذا القرار سيضمن الأمن الاقتصادى لبلدنا، ويضمن التشغيل المستمر للصناعة والزراعة"، ولم يحدد بالضبط ما الذى سيتم حظره.

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما يأمر بهذه الإجراءات، ويترتب على القانون أن القيود ستطبق حتى نهاية عام 2022 ولن تؤثر على البضائع التى ينقلها المواطنون للاستخدام الشخصى.

وتضمنت الإجراءات أيضا قرارات تتعلق بالبناء والتشييد كما تم إعفاء بعض الودائع من الضرائب، كما تم فرض إجراءات لحماية الشركات الروسية من العقوبات الأجنبية.