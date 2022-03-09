نص كلمة أبو الغيط فى الجلسة الافتتاحية للجامعة العربية على المستوى الوزارى

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

الدكتور عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية، رئيس الدورة العادية 157 لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، أصحاب السمو والمعالى الوزراء،

السيدات والسادة،

اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالى الأخ الوزير، على تولى بلادكم رئاسة أعمال الدورة 157 للمجلس الوزارى متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح كما أتقدم بالشكر لمعالى الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، الذى قاد أعمال الدورة المنقضية بكل اقتدار.

وأود فى هذا الصدد، أن أتوجه بالتهنئة لعبدى سعيد موسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية الذى يشاركنا أعمال المجلس لأول مرة.

السيد الرئيس،

يمر النظام العالمى بمرحلة صعبة ودقيقة نشهد خلالها تحولات مفاجئة، وتطورات غير مألوفة، إنها مرحلة تمثل جسرا بين ما عهدناه وألفناه من تفاعلات دولية وقواعد حاكمة لها، وبين ما لا نعرفه بعد من نظام عالمى يتبلور ويتشكل على وقع ما يجرى من أحداث ومن طبيعة هذه المراحل الانتقالية تصاعد منسوب انعدام اليقين، وتزايد قدر المجهول حيث الجميع يجرب، والكل يطرق أرضا مجهولة المعالم، وبلا خريطة أو بوصلة هادية.

وأحسب أن هذه المرحلة، بكل ما تنطوى عليه من مخاطر، تقتضى من الجميع ممارسة أعلى قدر من الحكمة، والتفكير الهادئ المتأنى، كما تقتضى أيضا النظر إلى التكلفة الباهظة للصراعات والحروب، خاصة بين القوى الكبرى، ليس فقطعلى الشعوب والدول التى تنخرط فى هذه الصراعات الخطيرة، وإنما أيضا على شعوب الدنيا بأسرها ففى عالم معقد يقوم على الاعتماد المتبادل، يصعب أن تنأى دولة بنفسها عن تأثيرات حدث كبير مثل الحرب الجارية فى أوكرانيا اليوم.

إن المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسى حيال الحرب فى أوكرانيا سيظل دائما المصلحة الوطنية، والمصلحة العربيةعموما... إن صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطا علينا جميعا.. وسوف تحمل بعض شعوبنا قدرا منالمعاناة... وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التى تخدم أهدافنا.

لقد عانت منطقتنا من تدخلات أجنبية وإقليمية لعقود طويلة... وأفرزت هذه التدخلات، فى المجمل، نتائج سلبية.. ونحن،فى المنطقة العربية، ندرك جيدا أهمية النظام الدولى القائم على احترام سيادة الدول وتكاملها الإقليمى.. وطالما نادينابأن يكون هذا المبدأ هو الحاكم لسياسات الدول وللعلاقات بينها... ولكنه، وللأسف، انتهك مرات على يد عدد من القوىالكبرى.. وفى منطقتنا، تنتهكه كل يوم قوى إقليمية متعطشة لفرض الهيمنة والتعدى على سيادة الدول.

أقول إن السيادة والتكامل الإقليمى مبدأ ثابت من مبادئ القانون الدولى وركيزة جوهرية للنظام الدولى.. وقوة هذا المبدأورسوخه مستمدان من احترام الجميع -أكرر الجميع- له، وعدم تعديهم عليه.

إن اللجوء للعمل العسكرى هو، فى المحصلة النهائية، فشل للدبلوماسية... فالدبلوماسية هى وسيلة عقلانية لحلالخلافات والتوصل إلى الحلول الوسط، تجنبا لأوضاع يكون فيها الجميع خاسرا... واغتنم هذه المناسبة.. لأكرر مجددا.. أننا نتمنى ونتطلع لمخرج دبلوماسى للحرب الجارية فى أوكرانيا.. يوقف نزيف الصراع.. ويحقن دماء الأبرياء من كلالأطراف.. ويحفظ الحقوق، ويلبى الشواغل التى يمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط.

السيد الرئيس..

إن بعض ما تطرحه الأزمة الأوكرانية علينا عاجل وداهم، ويقتضى التفكير والعمل فى الأجل المنظور... فالتبعاتالاقتصادية للأزمة ليست بخافية علينا جميعا.. وسوف تعانى منطقتنا منها للأسف... وعلينا التفكير والعمل على إيجادالوسائل والاستراتيجيات التى تجعل هذه المعاناة فى حدها الأدنى... وأشير هنا، على نحو خاص، إلى موضوع الأمنالغذائى العربى الذى سوف يتأثر سلبا بواقع الاضطراب فى واردات الحبوب، وغيرها من المواد الغذائية، من الدولتينالمنخرطتين فى الصراع... وقد سبق، وأن تداول الاجتماع الوزارى التشاورى الذى عقد فى 30 يناير الماضى بالكويت،اقتراحا كويتيا بدراسة ملف الأمن الغذائى من كافة جوانبه.. ودراسة إمكانيات وفرص التكامل الغذائى العربى من أجلتعزيز الأمن الغذائى لكافة دول المنطقة، والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بملفات مختلفة من بينها الأمن المائى... وها هيالظروف الطارئة تدفعنا مجددا للعمل بكل جدية من أجل اقتحام هذا الملف بكل جرأة، وبنظرة علمية، وتوجه مستقبلى.

وأود التأكيد هنا على أن الأزمة العالمية، متعددة الجوانب، التى نشأت عن الحرب فى أوكرانيا لا ينبغى أن تكون سببا فينسيان أو تناسى الأزمات العربية، التى ما زالت مشتعلة.. إن أزمات المنطقة العربية قد تشهد تعقيدات أشد بسببالعلاقات المتوترة بين القوى الكبرى.. غير أن ما يجرى فى العالم اليوم يتعين أن يذكر الجميع بأن منطقتنا تشهد أيضاصراعات أفرزت أزمات إنسانية مروعة... فى سوريا، ما زال نصف السكان فى حالة نزوح أو لجوء.. واليمن يشهد أكبرأزمة إنسانية على وجه الأرض بسبب استمرار الميلشيات الحوثية فى مشروعها -المدان والمرفوض- للسيطرة على البلاد،وتهديد الجيران بالمسيرات والصواريخ الباليستية... هذه الأزمات لابد أن تزعج ضمير العالم الذى انتفض لرؤية اللاجئينمن أوكرانيا.. فالبشر هم البشر.. واللاجئون هم اللاجئون.. والمعاناة واحدة.. والتداعى العالمى لحل الأزمات والاستجابةلها لابد أن ينطلق من مفهوم إنسانى، لا يميز بين لاجئ وآخر.. ولا بين منطقة أزمات وأخرى.

السيد الرئيس..

أقول إن أزماتنا لا ينبغى أن تنسى أو يجرى التغافل عنها وسط الوضع الدولى المتوتر.. وهذا واجبنا جميعا فى هذاالمجلس.. إن الوضع فى ليبيا يثير قلقنا جميعا... ولا أحد يريد لهذا البلد أو لمؤسساته الدستورية أن تنقسم.. وإننانناشد كافة الأطراف الليبية العمل فيما بينها على تجنب شبح الانقسام، أو اللجوء للعنف أو حتى التلويح به، وتجاوزالمرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلى بروح المسئولية الوطنية والتخلى عن أى مغنم شخصى أو حزبى أو مناطقى.. ومنأجل تحقيق التوافق فى أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابى.

وفى فلسطين... يظل تعطيل المسار السلمى خطيئة كبيرة، سوف يدفع ثمنها الجميع، من استقرار هذه المنطقة وازدهارهافى المستقبل.. إن الشعب الفلسطينى يعانى استيطانا تزداد شراسته.. ومدا يمينيا إسرائيليا يعمل على خلق واقع يقوم،للأسف الشديد، على الفصل العنصرى.. ولا أرى طريقة أخرى لوصف الواقع الذى يتشكل أمام أعيننا فى فلسطين، يومابعد يوم، سوى هذا المصطلح الذى رفضته الإنسانية وظننا أنه صار من مخلفات التاريخ.. ويظل السبيل الوحيد لتفاديهذا السيناريو، الذى لن يكون فى مصلحة أى طرف، هو البدء فى مسار جاد للتسوية السلمية.. وعلى أساس المحدداتالمعروفة والتى أقرها العالم، وبما يفضى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتهاالقدس الشرقية.

السيد الرئيس..

إن الأوقات العصيبة التى يمر بها العالم تحملنا جميعا على التشبث بمصالحنا والتمسك بقضايانا والحرص على المزيدمن التنسيق فى مواقفنا وسياساتنا.. وتظل هذه الجامعة، وتلك الرابطة العربية الأصيلة التى تجمعنا، هى الحصن فيزمن الأزمة، والملجأ فى وقت الشدة.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.