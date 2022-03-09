العتيبة: استقرار أسواق الطاقة مهم للاقتصاد العالمي

أكد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أن الإمارات مورد موثوق ومسؤول للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 5 عقود مشيرا إلى أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة للاقتصاد العالمي.
وفي بيان نشرته السفارة الإماراتية في واشنطن على حسابها على تويتر قال العتيبة: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي."
وأضاف البيان: "نحن نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى".
يذكر أن الاتفاق على زيادة الإنتاج أو خفضه يتم من خلال مجموعة أوبك+ التي تجتمع شهريا لاتخاذ القرارات.
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