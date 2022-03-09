pdf موقع معرفة نتائج القبول في التعليم الموازي بالعراق 2022 ادبي وعلمي بالرقم الامتحاني موقع وزارة التعليم العالي dirasat-gate.org

موقع معرفة نتائج القبول في التعليم الموازي بالعراق 2022 ، تظهر في الساحة العراقية في الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات عن موعد ظهور نتائج القبول في التعليم الموازي بالإضافة إلى الشروط والمواصفات المطالب تواجدها في الطالب ليتم قبوله في الجامعات العراقية، وتوجد فئة كبيرة من الناس لا تعرف ما هو التعليم الموازي، ويتمثل التعليم الموازي في فرصة التحاق الطلاب الغير حاصلين على نسب القبول المركزي في الجامعات العراقية بالتعليم الموازي داخل الجامعات ، وتقوم وزارة التعليم العالي بتحديد نسب القبول في التعليم المركزي بالجامعات المختلفة، ويستطيع الطلاب الذين قد تقدموا بالفعل للدراسة في التعليم الموازي أن يستعلموا عن قبولهم من عدمه عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جامعة.

موقع معرفة نتائج القبول في التعليم الموازي بالعراق 2022

يمكن لكل طالب قد قام بالتقديم للقبول الموازي في إحدى الجامعات أن يعرف نتيجته باتباع النقاط التالية :

في البداية يجب الدخول على رابط موقع وزارة التعليم العالي من هنا.

ومن ثم سنجد صفحة بها زر نتائج الطلاب سوف نضغط عليه.

سوف نختار نتائج القبول الموازي بعد ذلك.

سيتطلب الأمر تدوين رقم الامتحان الخاص بالطالب بالإضافة إلى بقية المعلومات الخاصة به.

سوف تظهر نتيجة القبول الموازي في النهاية.

رابط تحميل نتيجة القبول الموازي لجميع طلاب اربيل و الانبار و البصرة و الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2021-2022 و الديوانية و الرصافة الاولى و الثانية و الثالثة و السليمانية و الكرخ الاولى و الثانية والثالثة و المثنى و النجف و بابل و دهوك و ديالى و ذي قار و صلاح الدين و كربلاء و كركوك و ميسان و واسط, بجانب قوائم اسماء طلبة القبول الموازي المباشر .

الدرجات المحددة للقبول الموازي

لكل كلية حد أدنى من الدرجات تقبل به الطلاب في التعليم المركزي وعلى أساسه يتم تحديد درجات القبول بالتعليم الموازي حيث: