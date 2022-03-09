أبخازيا تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت أبخازيا أنها أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء أنه "في 9 مارس أقامت جمهورية أبخازيا وجمهورية دونيتسك الشعبية العلاقات الدبلوماسية بينهما عبر تبادل مذكرتين".
وعلم سابقا أن الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا وقع مرسوما عن اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وذلك بعد الاعتراف بهما من قبل روسيا الشهر الماضي.
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