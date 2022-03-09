هبوط اضطرارى لطائرة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد تعطل إحدى المحركات

هبطت طائرة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اضطراريا مساء السبت، بعد خطابه فى معتكف المانحين الذى تستضيفه اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى فى نيو أورليانز، وفقا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال أحد المصادر إن الطائرة كانت فى الجو لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل أن يتعطل أحد المحركات وقرر قائد الطائرة الخاصة الالتفاف والعودة إلى مطار نيو أورليانز، وكانت الطائرة فى طريقها إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويقيم ترامب فى منتجعه فى مارالاجو.

وكشف تسجيل صوتى للاتصالات بين الطيار وبرج مراقبة الحركة الجوية أن الهبوط وصف بأنه "طارئ بطبيعته"، وفقا للمصدر، الذى تم إطلاعه على التسجيل.

وبمجرد وصول الطائرة إلى الأرض، سارعت اللجنة الوطنية فى الحزب الجمهورى وتواصلت مع أحد المامحين ووفرت للرئيس الأمريكى السابق طائرة أخرى.