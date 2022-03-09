ولى عهد أبوظبى ورئيس بيلاروسيا يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، القضايا والملفات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المستوى الإنسانى بجانب تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية"وام" أن ولى عهد أبوظبى أكد خلال الاتصال أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمتضررين من الأزمة وتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات والعمل على توفير الحماية والحفاظ على حياة المدنيين. وشدد على ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول وتغليب لغة الحوار البناء للوصول إلى توافق يضمن مصالح الجميع ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.

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