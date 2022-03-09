وزراء الخارجية العرب يرفضون دعم إيران لانفصاليين ضد المغرب

عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء، في القاهرة، عن رفضه لقيام إيران بتسليح عناصر انفصالية تهدد أمن واستقرار المغرب.
وأقر الاجتماع الوزاري العربي قرارا اتخذته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية.
ويقضي القرار بالتضامن مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" في شؤونها الداخلية، خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
وترأس أعمال اللجنة المملكة العربية السعودية، وضمت فى عضويتها كلا من الإمارات والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وجرى اتخاذ القرار في اجتماع عقدته اللجنة المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران على هامش الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ومثل المغرب في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي.
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