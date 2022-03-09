الدفاع الروسية: تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية

الدفاع الروسية: تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانيةأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم الأربعاء، أنّ "90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطائرات العسكرية، توقفت عن العمل".

ونقل موقع قناة الميادين عن كوناشينكوف في إحاطة إعلامية، قوله: "90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطائرات العسكرية، قد توقفت عن العمل".

وأضاف: "في بداية العملية الخاصة، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة ومروحية صالحة للخدمة. ودمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 مروحية".

وتابع: "في الـ 9 من مارس، دمرت طائرات قاذفة وطائرات هجومية تابعة للقوات الجوية الروسية 49 منشأة عسكرية، وهي: موقعا قيادة، و6 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و4 مستودعات للذخيرة والوقود، و37 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات العسكرية، وفي المجموع تم تدمير 2786 منشأة من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية".

وأوضح كوناشينكوف أن قيادة القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص في المعلومات حول الوضع الجوي من خلال الحصول على بيانات مركز قيادة القوات الجوية في فينيتسا الآتية من طائرات "اي3ا" التابعة لنظام أواكس-الناتو.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقتٍ سابق اليوم، وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022.

وأعلنت روسيا أمس وقفاً لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، منذ الساعة الـ7 بتوقيت غرينتش.. وأكدت وزارة الدفاع الروسية فتح ممراتٍ إنسانيةٍ من كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

الجدير ذكره أنّ روسيا بدأت عمليةً عسكريةً في أوكرانيا، في الـ 24 من فبراير المنصرم، تلبيةً لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.