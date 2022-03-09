epedu.gov.iq موقع الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني

موقع الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2022 تزداد عمليات البحث بشكل كبير في هذا التوقيت من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء العراق للتعرف على نتائج السادس الإعدادي الدور التمهيدي في العراق هذا العام الدراسي 2022، وذلك بالتزامن مع حالة التوتر والقلق التي يعيشها الطلاب بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدور التمهيدي خلال الايام الاخيرة، وقد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب بكافة المحافظات بشكل عام تمهيدا لطرح النتائج من قبل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما نوهت، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في العراق 2022.

موقع الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي في العراق 2022

تعتبر نتائج الصف السادس الاعدادي الدور التمهيدي في العراق هي اهم النتائج التي تحدد مصير الطلاب تمهيدا للانتقال الى المرحلة التعليمية التالية، وقد كان الطلب قد انهوا امتحانات الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق خلال الفترة الأخيرة في جميع المدارس بناء على الضوابط والتعليمات التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد خرجت بعض المصادر داخل الوزارة لتوضح ان النتائج الخاصة بالطلاب سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي فعلت الرابط الخاص بها لطرح النتائج، حيث أعلنت الوزارة أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت بعدما تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات لجميع المدارس بشكل عام.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدوري التمهيدي في العراق 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ليتم من خلاله الحصول على نتائج الطلاب الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي هذا العام 2022، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.