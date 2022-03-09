نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن كم باقي على موعد صرف الدفعة 52 لشهر شعبان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن كم باقي الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم، حيث يقدم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات والمساعدات للمواطنين، أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة لذلك يهتم الجميع حول حساب المواطن متى ينزل، ويقوم البرنامج بإرسال مراسلات للمواطنين في كل مرحلة، للتيقن من صحة حساباتهم المصرفية والربط بينها وبين الطلبات الصادرة لحصولهم على الدعم، لذلك نستعرض لكم من خلال موقعنا كل التفاصيل حول حساب المواطن متى ينزل تويتر.

حساب المواطن كم باقي

حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية موعد إيداع حساب المواطن شهر مارس الدفعة 52، وخصصت الأيام (9 – 10- 11) من كل شهر ميلادي لنزول الدفعة المحددة، ويتم إرسال رسالة نصية لكل مواطن مستفيد بها قيمة الدفعة المستحقة للشهر الجاري، وكذلك تشمل على الفرع الخاص لاستلام الدفعة، وتقوم الحكومة السعودية بتحويل مستحقات المواطن من برنامج حساب المواطن لبنك التنمية الاجتماعي، وذلك بعد إثبات أحقية المواطن وتطابق جميع شروط الدعم عليه.

نتائج الأهلية الدورة 52 حساب المواطن 2022

وأعلن المتحدث الرسمي عن برنامج حساب المواطن السيد سلطان القحطاني، عن نسبة المستفيدين الحاصلين على قيمة الدعم من حساب المواطن الدفعة 52، والتي جاءت نسبتهم حوالي 77% حيث نجد أكثر ما يهم المواطنين في السعودية هو حساب المواطن ينزل لمين، وجاءت التفاصيل كما يلــــــي:

عدد أرباب الأسر يزيد عن اثنين مليون بنسبة 93% ومتوسط دعم الأسرة 1057 ريال سعودي.

كما جاءت عدد التابعين حوالي 8.3 مليون مستفيد.

بينما عدد المستقلين يزيد عن 164 ألف مستفيد بنسبة 7%.

ونسبة الذكور المستقلين حوالي 57%.

والإناث المستقلات نسبتهم 57%.

طريقة الاستعلام عن الدفعة 52 حساب المواطن برقم الهوية 1443

ويمكن الاستعلام عن موعد صدور الدفعة 52 من حساب المواطن شهر مارس 2022، لجميع المواطنين المستفيدين من حساب المواطن صوتك مسموع، من خلال اتباع الخطوات التاليـــة: