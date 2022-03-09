تحديث:- أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 الجديدة حسب اخر تصريحات شركة ارامكو للاسعار بنزين 91 و 95

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، في ظل ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا، كانت هناك زيادة في عمليات البحث بين المواطنين والمقيمين في السعودية عن سعر البنزين 91 و 95 لشهر مارس الجاري، وسط مخاوف من ارتفاع سعره بسبب ارتفاع أسعاره عالميا، ومن المقرر أن تعلن أرامكو عن أسعار البنزين يوم الخميس 10 مارس كما اعتادت على ذلك شهرياً، حيث لا يزال العمل مستمراً مع أسعار البنزين لشهر فبراير، وسعر البنزين قد يختلف في شهر مارس قليلاً عن شهر فبراير الماضي، لكن حتى الآن لم يعرف ما إذا كان سعر البنزين سينخفض في مارس أم سيرتفع سعره، حيث تتأثر أسعار البنزين بالأسعار السوق العالمي وهو ما تعمل عليه أرامكو والتي تنظم عملية تطبيق الأسعار الجديدة في محطات الوقود.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

حدث لأسعار الطاقة والوقود ارتفاعا غير مسبوق في كافة دول العالم والوطن العربي بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وخاصة بالنسبة للدول المصدرة للنفط بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب حرب أوكرانيا وروسيا، ولأن السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط، فالجميع يهتم بسعر البنزين لهذا الشهر، ونعرض لكم سعر البنزين في السعودية التي من المتوقع تطبيقها خلال الأيام المقبلة، ولحين إعلان الأسعار الجديدة لا يزال العمل جارياً بأسعار البنزين للشهر الماضي في محطات الوقود، وهناك حالة للمواطنين يتطلعون لمعرفة ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض، وفيما يتعلق بأسعار البنزين الحالية فهي كالتالي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

نبذة عن شركة أرامكو السعودية للوقود

هي شركة سعودية تعمل علي تحديد وتخصيص سعرًا رسميًا لمشتقات البنزين، يتم من خلاله الإعلان عن سعر اللتر، وتصدر التقارير بالسعر الذي يجب تحديده وتنفيذه مع كافة الصلاحيات لمراقبة تنفيذ الإعلان وتطبيقه على مستوى الدولة، والصلاحيات الموكلة لها من قبل الحكومة تضمن لها المحاولة الرسمية الجادة لفرض الانضباط في السوق وإتاحة الفرصة لمنع انتشار قضايا التعدي والسرقة على المواطن في استهلاك مصدر طاقة له أهمية كبيرة مثل البنزين.