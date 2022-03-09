رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي يترقب الأن الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة أنحاء ومحافظات العراق بفارغ الصبر وبحالة مليئة من القلق والتوتر من أجل التعرف على نتائج الجولة الأولى باختبار المرحلة الأولى لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق، وهذا الاختبار الأخير الذي يقوم به الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق، فور أن تقوم الوزارة بالإعلان عنها الموعد الرسمي لنشر نتائج المرحلة الأولى من اختبار الصف الثالث المتوسط على أن تقوم بمراجعة نتائج المرحلة الأولى من اختبارات الصف الثالث المتوسط بالعراق، من خلال إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، ونحن اليوم سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية باستكمال كافة اختبارات طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق، والتي تم استكمال طبقاً للاحتياطات الهامة المتبعة في شتى أنحاء العالم ومن بينها محافظات العراق، من أجل القيام باختبار كافة الفصول بالعراق بصفة عامة، مع الحرص على سلامة الطلاب والطالبات وكافة أفراد العملية التعليمية في شتى المراحل وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، وأن مهمة تصحيح الاختبارات للطلاب والطالبات، وقد بدأت بشكل مباشر من الانتهاء من جميع الاختبارات لأن النتائج بالنهاية، ومراحل الاختبار للطلاب لأن بهذه النتائج بنهايتها ومراحل الاختبار وبعدها يتم مهام التدقيق والمراجعة والقيام بإعدادها بطريقة إلكترونية، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات بالصف الثالث المتوسط.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول

من بين جهود وأعمال وزارة التربية والتعليم العراقية اختبارات طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق والتي تمت بشكل إلكتروني من أجل العمل على تطوير الخدمات التعليمية المتنوعة التي تصب في خدمة الطلاب وتسهل على الطلاب العملية التعليمية في شتى محافظات العراق، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن القيام بتفعيل رابط إلكتروني مباشر من أجل الحصول على نتائج اختبارا الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال اتباع الآتي:ـ