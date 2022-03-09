هنُا رابط نظام نور للحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 المفعُل من وزارة التعليم السعودية جميع المراحل

رابط نظام نور للحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية 1443، ينتظر أولياء أمور الطلاب والطالبات إعلان النتائج الخاصة بأولادهم من خلال نظام نور الشخصي أو من خلال حساب نور الطالب لاستخراج نتائج الطلاب في مراحل المدرسة الإعدادية والثانوية والابتدائية للفصل الدراسي الثاني العام الحالي حيث يتم الاستعلام عن الشهادات برقم السجل المدني عبر موقع نور المركزي، بعد أن يتم الإعلان رسميًا من قبل المدارس المتوسطة والثانوية والابتدائية عن اعتماد ورفع نتائج الطلاب في جميع المراحل من خلال نظام نور، حيث يمكن لولي الأمر الآن الدخول إلى نظام نور وملء البيانات المطلوبة للدخول بنجاح واستخراج نتائج الطلاب والطالبات أو استخراج شهادات للفصل الدراسي الثاني، وسوف نتعرف علي الطريقه في الفقرات التالية.

رابط نظام نور للحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

بعد انتهاء فترة الامتحانات النهائية لطلبة وطالبات مراحل التعليم العام ابتدائي ومتوسط وثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، يتم رصد ومراجعة الدرجات لجميع الطلاب ومن ثم يتم الموافقة عليها رسمياً ثم يتم تحميلها مباشرة على نظام نور المركزي للحصول على نتائج للطلاب، وبالتالي يتم حالياً البحث عن رابط لاستعلام عن نتيجة الطالب في نظام نور برقم الهوية، ولاكن الرابط الرسمي للدخول إلى نظام نور في السجل المدني لم يتم تفعيله حتى الآن من قبل الوزارة، ولكنه أتاح إمكانية الوصول إلى نظام نور من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة من خلال ملء بيانات الحساب.

خطوات التعرف علي النتيجة من نظام نور

يمكنك الوصول الي نظام نور المركزي لاستخراج شهادات الطلاب للفصل الدراسي الثاني من هنا (noor.moe.gov.sa) ومن ثم يتم تعبئة بيانات المستخدم من كلمة المرور وأسم المستخدم وفي حال عدم تذكر كلمة المرور أو اسم المستخدم انقر على أيقونة نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم لاستعدتها مرة اخري، ثم قم بإدخال رقم الهوية واملأ رمز التحقق في الصورة التي أمامك ثم انقر فوق التالي، وبعد تعبئة جميع بيانات تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي لاستخراج النتائج، قم باختيار المرحلة التي ترغب في الحصول على نتيجتها ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والنقر على بحث وسيتم عرض النتيجة.