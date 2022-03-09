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عمر شويل - جدة نظام نور، انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني، والتي تم اجراؤها لأول مرة حضورياً منذ عامين، حيث ابتعد الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية عن مقاعد الدراسة، بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبعد انتهت الاختبارات الحضورية للطلاب اليوم، بدأ الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام نور التعليمي.

خطوات استعلام نتائج الطلاب في نظام نور 1443 برقم الهوية :-

حددت وزارة التعليم مجموعة الخطوات التي يجب على الطلبة والطالبات، في كافة الصفوف الدراسية إتباعها من أجل معرفة النتائج، حيث يمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية:-

* الدخول على موقع نظام نور.

* يقوم الطالب بإدخال والرقم السري.

* في حالة نسيان الطالب الرقم السري يقوم بالضغط على رقم النفاذ الوطني.

* يتم كتابة كلمة أو أرقام التحقق المرئي.

* يتم تحديد اسم الطالب المطلوب الاستعلام عن نتيجته.

* يتم اختيار نتائج الطلاب.

* يتم الضغط على الطباعة لكي يتم طباعة النتيجة.

موعد بدء الفصل الدراسي الثالث 1443:-

بعد أن انتهت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1443، سوف يحصل الطلاب على اجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهذه الاجازة مدتها 10 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 10 مارس الجاري، على أن تنتهي يوم السبت الموافق 19 مارس الجاري، وسوف تستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثالث اعتباراً من 20 مارس الجاري الموافق 17 شعبان 1443، وسوف يحصل الطلاب أيضاً أثناء الفصل الدراسي الثالث على اجازات أقرها التقويم الدراسي المعتمد من قبل وزارة التعليم لعام 1443.

وستكون الدراسة في الفصل الدراسي الثالث حضوريه بكامل الطاقة الاستيعابية للمدارس، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن وقف كافة الاجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في ضوء التقارير المرفوعة إليها من قبل الجهات الصحية، والتي أكدت على انتهاء العمل بكافة الاجراءات الاحترازية فيما لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، حيث تم إلغاء تطبيق التباعد في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي وكافة المساجد والجوامع لتعود للعمل بكافة الطاقة الاستيعابية لها.

يذكر أن وزارة التعليم في المملكة قد اتبعت نظام التعليم عن بعد خلال العامين الماضيين، في ظل الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، حيث تم استخدام منصة مدرستي في مدارس التعليم العام، والمنصات التعليمية الأخرى في المدارس الأهلية والدولية، في تلقي الطلبة والطالبات لمعارفهم ولمناهجهم الدراسية.