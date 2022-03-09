هنٌا الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة هنٌا الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج نوافيكم بها الان ونتابعها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وملحوظ وراء التعرف على تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة الحصول عليها من المنزل عبر موقع وزارة والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هو الموقع الذي سيخصص على نشر نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي فى جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات التصحيح ورصد الدرجات على اختبارات الصف الثالث المتوسط الخارجي استعداداً على ان يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ملفات pdf وذلك لتسهيل المهمة على مستوى جميع الطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج التي لم يتم الاعلان او تحديد حتي اللحظة الحالية ميعاد رسمي على إعلانها

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

من المقرر على ان يتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على حدا على مستوى كل محافظات العراق، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الخارجي

البدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

هذا و وقد أكدت تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي ستكون معلنة على مستوى جميع المحافظات العراقية اون لاين، حيث لن يحتاج الطلاب على اجراء الاستعلام تلك النتائج من خلال التوجه للمنزل لفحص واستخراج تلك النتائج التي يجري حالياً عمليات التصحيح ورصد الدرجات عليها استعداداً على نشرها على مستوي جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرض نتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على مدار الساعة