ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني PDF جميع المحافظات

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم فى ظل ارتفاع معدلات البحث المكثف على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بإمكانكم التعرف عليها فى شتى الأقسام التي جاءت على الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد التفاصيل المطروحة حول نتائج القبول الموازي حيث يتابع عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تلك النتائج السابق وان تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى الكليات الهندسية أو كليات العلوم او باقي التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، حيث اكدت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية على ظهور نتائج عشرات الآلاف من الطلاب بعد التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات التي جاءت أمام الطلاب، عليه نستعرض الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج القبول الموازي لهذا العام أون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر شبكات الانترنت بعد الانتهاء من عمليات رصد طلبات المتقدمين صرح مصدر مسؤول على ان النتائج موجودة الان على موقع الوزارة على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الدخول على ايقونة نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا في صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها بعدما ان أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي أصبحت معلنة الان