عاجل- مباحثات عسكرية أمريكية بولندية بشأن إرسال الطائرات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت "ساكى"، خلال تصريحات لها بحسب قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكريا، ولا تزال هناك تساؤلات على الصعيد اللوجستى بشأن نقل الطائرات من بولندا.
ولفتت إلى أنه يتم إجراء مباحثات إضافية مع فنزويلا بشأن أسواق النفط.
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