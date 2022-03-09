عاجل- الاتحاد الأوروبى يعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف رجال أعمال ونواب روس

جدة - نرمين السيد - وذكر مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، فى تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "أن الاتحاد الأوروبى سيزيد من تشديد العقوبات، ردًا على الهجوم الروسى على أوكرانيا، بإدراج 160 فردًا من الأوليجارشية الروسية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسى، وقطاع البنوك فى بيلاروسيا، ووقف تصدير تكنولوجيا الملاحة البحرية إلى روسيا".

يُشار إلى أن لجنة الممثلين الدائمين فى الاتحاد الأوروبى وافقت، اليوم، على توسيع العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا بسبب الوضع فى أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.