رئيس النواب العراقى يعبر عن أمله فى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر الحوار

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحلبوسى استقبل القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏فى ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، وبحثا تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية فى أوكرانيا، وكذلك الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التى تشهدها أوكرانيا.

وأشار الحلبوسى إلى أن العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، معربا عن أسفه لما تعانيه أوكرانيا، مؤكدا موقفَ بلاده الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية، لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيدا عن ساحات الحروب.

من جانبه، ثمن بورفجينكوف موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية فى كييف.