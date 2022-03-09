بلينكن: نعمل على ضمان استقلال أوكرانيا وهزيمة بوتن

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن استمرار بلاده وحلفاؤها بالعمل على ضمان استقلال أوكرانيا وهزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء.

وقطع وزير الخارجية الأميركي بالقول "روسيا ستتعرض لهزيمة استراتيجية وسيتحقق ذلك بدعم الأوكرانيين".

وفي رده على إمكانية مشاركة جنود أميركيين إلى جانب أوكرانيا، قال بلينكن إن "إشراك الجنود الأميركيين في أوكرانيا سيؤدي إلى مواجه مع روسيا وهو سيؤدي إلى إلى توسيع الصراع".

وبشأن الدور الأميركي الداعم لأوكرانيا، قال الوزير الأميركي "نعمل مع حلفاؤنا لوقف الهجوم الروسي، وهدفنا هو إفشال بوتن في أوكرانيا (..) وننسق مع الحلفاء بشأن الهجوم الروسي المستفز في أوكرانيا".

وأضاف قائلا "الحرب يجب الا تتوسع، ويجب نهاوها ومنع وصولها إلى أراضي حلف شمال الأطلسي".

ودعا وزير الخارجية الأميركي موسكو للسماح بخروج المدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة.

من جانبها، طالبت وزير الخارجية البريطانية ليز تراس بمضاعفة العقوبات على روسيا ووقف تدفق النفط والغاز الروسي

وأوضحت الوزيرة البريطانية أن الهدف من العقوبات هو وقف تمويل الحرب.