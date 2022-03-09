الخارجية تجدد دعوتها للأردنيين الذين لم يغادروا أوكرانيا بعد بتسجيل بياناتهم

دوت الخليج :- في ضوء نجاح عمليات الإخلاء لأعدادٍ كبيرة من الأردنيين وعائلاتهم، ممن عبروا الحدود لدولٍ مجاورة لأوكرانيا أو وصلوا المملكة خلال الأيام الماضية أو ممن غادروا مدينة سومي، اليوم، باتجاه مدينة بولتافا الأوكرانية.

تحث وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مُجدداً المواطنين الأردنيين، ممن لم يغادروا بعد أوكرانيا والمقيمين في أيٍّ من مدنها، وممن لم يسبق لهم تسجيل بياناتهم لدى الوزارة أو السفارة في أنقرة (والمعتمدة لدى أوكرانيا)، ضرورة الإسراع بالتسجيل عِبر الرابط الالكتروني التالي:

https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form

أو التواصل على أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لوحدة مركز عمليات الوزارة أو السفارة في أنقرة المدرجة أدناه، وذلك بهدف حصر أسماء وبيانات الأردنيين المتبقين في أوكرانيا، لغايات المتابعة وإدامة الاتصال معهم للوقوف على ظروفهم، ودعمهم في حال رغبوا بالمغادرة ،وتقديم الإسناد اللازم لهم:

- أرقام وحدة مركز عمليات الوزارة:

• 00962795497777

• 00962790435918

- أرقام سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة أنقرة:

•الخط الساخن: 00905384419586

•الخط الساخن (واتساب): 00905512575198

•المكتب الثقافي الأردني في كييڤ: 00380939361181

•الوزير المفوض محمد الطراونة: 00905395933755

•القنصل المستشار عماد مسالمة: 00905616139618

•السيد عمير الصمادي: 00905538059359

•السيد أحمد الصعوب: 00962791757795

•السيد طارق نفش: 00905058381712

•السيد محمد قردن: 0090541872995

•السيد محمد عبيدات: 00905360325096