تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال للسعودي والوافد والمتقاعد بشروط تأهيل مرنة وميسرة

بنك الراجحي هذا البنك هو في الأصل مجموعه من الشركات التي كونت هذا البنك العظيم والذي يعتبر من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية نظرا لكل المزايا والخدمات التي يقوم البنك بتقديمها باستمرار لكل عملائه، فبنك الراجحي من أفخم البنوك الإسلامية في الوطن العربي ويقدم كافة الخدمات المصرفية الهامة لكل عميل.

مزايا التمويل الخاص بالراجحي

هناك مجموعة من المزايا التي تخص تمويل شخصي الراجحي، حيث أن هذا التمويل أصبح حديث الكثير من الأشخاص الراغبون في الحصول عليه وذلك لكثرة مزاياه، ومن هذه المزايا ما يلي:

يمكنك هذا التمويل من الحصول على تمويلك الشخصي مع مدة استحقاق تصل إلى ستون شهرا لكل المواطنين وست وستون شهرا للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

المعدل السنوي الخاص بهذا التمويل يبدأ من 2.41 %

وهناك سرعة كبيرة في إنهاء كافة الأوراق والإجراءات الخاصة بطلب هذا التمويل لكل العملاء.

يتمكن العميل من استخدام كافة المنتجات والخدمات الخاصة بالتمويل وكافة الخدمات الأخرى التي يقوم بنك الراجحي بتقديمها.

ويقوم البنك بجعل عملائه المتقاعدين بالاستفادة من هذا التمويل.

يتمكن كافة العملاء الراغبين في هذا التمويل تقديم طلب من خلال التطبيق ولا داعي للذهاب إلى المقر.

يمكن البنك العملاء الغير مقيمين في السعودية باستخدام هذا التمويل.

يتمكن العميل من سداد هذا القسط غي وقت مبكر.

يصل مبلغ هذا التمويل في أحيان كثيرة إلى 2.5 مليون ريال.

يقوم البنك بإعفاء العميل في حال وفاته.

كيف أتمكن من التقديم في التمويل

حتى يتمكن العميل من التقديم في هذا التمويل للتمتع من كافة المزايا التي يقوم البنك بتقديمها من خلال هذا التمويل عليه بالآتي:

الدخول إلي التطبيق الخاص بمصرف الراجحي.

أو الاتصال بالخدمة الخاصة بالتمويل.

شروط الأهلية للحصول علي تمويل الراجحي