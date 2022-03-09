الان الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 برقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي تكثر عليها عمليات البحث بدرجة كبيرة للغاية من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في جميع محافظات العراق، من أجل التعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن نتائج الطلاب بالصف السادس الاعدادي للدور التمهيدي بالعراق 2022، وهذا يتم بالتزامن مع موعد طرح النتائج على حسب ما أعلنت عنه الجهات المسئولة في وزارة التربية والتعليم العراقية في الفترة الأخيرة، حيث أن قد انتهى الطلاب والطالبات رسمياً من اختبارات الدور التمهيدي خلال هذا العام الدراسي الجاري 2022 بكافة المدارس، ونحن في انتظار الإعلان عن كافة النتائج أثناء هذه الأيام القادمة، ونحن اليوم سوف نتعرف في السطور القادمة على رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التمهيدي.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي

قد كشفت الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي أن كافة نتائج الطلاب والطالبات بالصف السادس الاعدادي بالعراق في شتى محافظات العراق، في الوقت الحالي بأخر مرحلة لها في رصد جميع درجات الطلاب، وعلى أن يتم هذا بعد الانتهاء بشكل رسمي من مهام تصحيح الاختبارات المتعلقة بالطلاب والطالبات بطريقة إلكترونية عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات القامة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس التمهيدي بالعراق 2022

من أهم ما يهتم به جميع طلاب وطالبات الصف السادس التمهيدي بالعراق في هذا الوقت فهي التي تقوم بتحديد مصير جميع الطلاب والطالبات وكل شخص يريد الدخول للجامعة بالعراق والجامعات المتنوعة، بعد أن تم القيام بتفعيل رابط إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ليتم عن طريقه الاستعلام عن كافة نتائج الطلاب والطالبات بالصف السادس التمهيدي في شتى المحافظات العراقية، حيث أنه يتم استخراج النتائج بطريقة مباشرة عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:ـ