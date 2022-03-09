iphone SE الجديد ومواصفات وسعر هاتف اس إي الجديد وإمكانياته المميزة

iphone SE 2022 الجديد هو أحد الهواتف الجديدة التي أطلقتها شركة آبل Apple بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 من مارس 2022 ميلادية، حيث قامت شركة آبل اليوم بإقامة مؤتمر قامت الشركة من خلاله عن التنوية عن جهاز ماك الجديد وهو الجيل الثالث الجديد، والذي يتميز بشاشته الصغيرة الحجم وسعره الرخيص مقارنةً بهاتف أيفون 13، ويحمل هاتف اس إي 3 نفس تصميم الجيل السابق إلا أنه يتميز عن الجيل السابق بأنه يأتي مزوداً بمعالج A15 Bionic الأقوى، كما يعد إصدار هاتف اس إي 3 هو الإصدار الأول من هواتف SE الذي يدعم شبكات الجيل الخامس |5G لكن السعر أكثر قليلاً.

iphone SE ومميزاته

من خلال المقال يمكنك التعرف علي مميزات هاتف POCO X3، أما عن اهم مميزات ايفون اس إي 3 الجديد فهي كالتالي:

قامت شركة آبل بتزويد الهاتف الجديد بمعالج أقوي a15 Bionic وهو أقوي معالج من الشركة لهواتف الايفون والذي تعتمد عليه في سلسة هواتف أيفون 13.

يعتمد الهاتف علي دعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يجعله أعلي اتصالاً بالإنترنت.

دعم مقاومة الماء والغبار بمعدل IP67.

بطارية الهاتف عمرها أطول أعتماداً علي قدرات المعالج في تحسين استهلاك البطارية، بالاضافة لوجود بطارية أكبر، وتصل مدة عمل البطارية الي ساعتين تشغيل عند تشغيل الفيديوهات.

هاتف اس إي 3 الجديد الكاميرا الخاصة به لها مميزات اعلي بفضل قدرات المعالج في معالجة الصور، بما في ذلك Smart HDR 4 وأنماط التصوير الفوتوغرافي Deep fusion مما يعمل علي توفير افضل الصور في ظل ظروف الإضاءة المختلفة.

الهاتف يوجد به مستشر لبصمات الأصابع مدمجاً في زر Home في الجهة الأمامية .

كما يوجد في الهاتف بصمة الوجه إذا كنت تفضل استخدمها.

سعة تخزين الهاتف تبدأ من 64 جيجا بايت وحتي 256 جيجا بايت.

يتوفر ايفون اس أي 3 بألوان جميلة ومتعددة وهي الأبيض والأحمر والأسود.

iphone SE وسعر الهاتف

أشارت شركة آبل إلي إطلاق الهاتف سوف يكون يوم 11 مارس 2022 ميلادية بسعر يبدأ من 429 دولار أمريكي للإصدار، بسعة تخزينية 64 جيجا بيات ، كما يتوفر الهاتف بسعر 479 دولار أمريكي للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجا بيت وبسعر 579 دولار أمريكي للإصدار بسعة 256 جيجا بيت.

الهاتف لن يتوفر معه عند الشراء سوى الهاتف وكابل الشحن، مع عدم وجود شاحن أو سماعات، وهو ما يعني أن المستخدم سيحتاج إلى شراء شاحن بقدرة 20 واط أو شاحن لاسلكي Qi متوافق.