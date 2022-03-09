خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر كاملة النسخة الرسمية

تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر واحدة من اجمل ألعاب الجريمة، والتي يغلب عليها العنف في مختلف مستويات اللعب، مما يجعل لها عدد كبير من المتابعين والمستخدمين للعبة من كافة الفئات العمرية من الكبار والصغار، وأيضا فئة الشباب، ويمكن تحميل هذه اللعبة على الأجهزة اللوحية واللاب توب، كما يمكن تثبيتها أيضا على أجهزة الهواتف المحمول التي تعمل بنظام الاندرويد، وذلك وفقا إلى بعض من الإجراءات البسيطة.

لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر

بسهولة تثبيت لعبة جاتا الحياة الواقعية للكمبيوتر وللاندرويد هي من الألعاب المثيرة والتي تتمتع بكافة أوجه المغامرة في اللعب، حيث يستمتع بها اللاعب من خلال الارتقاء إلى عدد من المستويات المختلفة التي يغلب علي كل منها طابع ألأكشن، إذ تتجول اللعبة في عالم مفتوح يجعل اللاعب في وضع اكثر محاكاة للواقع عن طريق التمكين من السير والقفز والجري وكافة ما يحلو للاعب عمله من مهارات من اجل النجاة.

تثبيت جراند 5 للكمبيوتر ويندوز 10

يتطلب تثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر عدد من متطلبات التشغيل وهي:

نظام لتشغيل جهاز الكمبيوتر ويندوز 10 64 بت.

كما يمكن التثبيت أيضا على نظم ويندوز 8.1 64 بت، وويندوز 7 64 بت.

مع توفر رامات اللعبة للتشغيل تكون بحجم 4 جيجا رام.

يجب عند التثبيت توفير مساحة كافية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر تتمثل في 75 جيجا.

تحميل لعبة GTA 5 على الكمبيوتر

يحتاج هذا التحميل للعبة GTA 5 على جهاز الكمبيوتر كارت شاشة NVIDIA 9800 GT IGB ، وبروسيسور يكون انتل كود دي اكواد ، وتعد اللعبة من ألعاب المطاردات العنيفة التي تمثل اكبر قدر من المغامرات الممتعة، إذ يعمد اللاعب في هذه اللعبة على السير والجري واتخاذ كافة المهمات الممكنة من اجل الاستمتاع الأكثر والبقاء في اللعبة لأطول وقت مع الاستعانة بالمؤثرات الصوتية التي تجعل منها واحدة من اجمل ألعاب محاكاة الواقع.

جراند ثفت أوتو للاندرويد