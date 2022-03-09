نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” صرف دعم حساب المواطن شهر مارس 2022 الخميس 2022/03/10 حساب المواطن الدفعة 52 ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الأسر المستفيدة من برنامج حساب المواطن، موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2022، الذي سوف يتم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية صباح يوم الخميس القادم الموافق 10 مارس، والذي سوف يسبق حلول الشهر الكريم الذي تكثر فيه المصروفات، لذا هناك حالة ترقب كبيرة من المستفيدين لإيداع المبالغ المخصصة لهم، وكان البرنامج قد أعلن عن صدور نتائج أهلية الدورة 52 قبل عدة أيام، وهو ما يترتب عليه معرفة من هو مؤهل للصرف ومن هو غير مؤهل.

ساعات قليلة ويتم إيداع المبالغ المخصصة في حسابات المستفيدين المنطبق عليهم شروط الصرف، وكان البرنامج أوضح أنه سوف يتم مراجعة البيانات المسجلة مع الجهات ذات الشأن، وطالب المستفيدين تحديث بياناتهم في حالة أن تم تغير أي بيان تم تسجيله مسبقاً، حتى لا يتوقف الدعم للمستفيد نتيجة عدم تحديث البيانات للمستفيدين.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 52 (شهر مارس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/yKSUw4elak — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 52 (شهر مارس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/yKSUw4elak — حساب المواطن (@citizenaccount) March 2, 2022

برنامج حساب المواطن شهر مارس 2022

من المعروف أن البرنامج يطلب من المستفيدين منه تحديث بياناتهم باستمرار في حالة حدوث أي تطور فيها، وطرأت عليها أي تغيرات حتى يتجنب المستفيد وقف الدعم بسبب عدم التحديث، لأن الجهات المعنية تعمل باستمرار على تطابق البيانات ومراجعتها، ويمكن للجميع الدخول على رابط البرنامج وتحديث البيانات الجديدة بسهولة تفادياً لوقف الدعم.

أستعلام دعم حساب المواطن الدفعة 52

الدخول على رابط البرنامج من على الإنترنت ca.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة أسم المستخدم وكلمة المرور.

سجل رقم الهوية الوطنية.

أضغط أستعلام.

أيام قليلة على إيداع الدعم شهر مارس

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 52 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/iwAfbGoRnD — حساب المواطن (@citizenaccount) 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 52 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/iwAfbGoRnD — حساب المواطن (@citizenaccount) March 6, 2022

شروط صرف دعم حساب المواطن

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل المملكة. أن يكون السن 18 عام فيما فوق يقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة. أن لا يكون مقيم في إحدى دور الإيواء الحكومية أو مسجون. شرط أن تتطابق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الشأن. يصرف الدعم لحاملي بطاقات التنقل.

عداد تنازلي لموعد صرف دعم شهر مارس

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن أنه يسمح بتقديم اعتراض على نتائج الأهلية عقب صدور النتائج، من خلال الدخول على رابط البرنامج ثم الانتقال إلي دراسة الأهلية، من الصفحة الرئيسية وبعدها يتم تقديم طلب الاعتراض مرفق به المستندات الدالة على صحة موقف مقدم الطلب وإرسال الطلب، وبعد ذالك يقوم البرنامج بدراسة الطلب والرد عليه سواء بقبول الطلب وصرف الدعم، أو برفض الطلب وتوضيح أسباب الرفض.

طريقة تغير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة تغير رقم الجوال المسجل في برنامج حساب المواطن ولتغير رقم الجوال عليك بإتباع الخطوات الثلاث التالية.

3 خطوات لتغيير رقم جوالك في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/wRVHZ6sNRG — حساب المواطن (@citizenaccount) 3 خطوات لتغيير رقم جوالك في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/wRVHZ6sNRG — حساب المواطن (@citizenaccount) February 28, 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن على الإنترنت. ثم الذهاب إلي صفحة بيانات المستفيد وأضغط على أيقونة تغير رقم الجوال. سجل الرقم الجديد الذي ترغب في تسجيله ثم أضغط تأكيد البيانات وتحديثها.

حساب المواطن شهر مارس 2022

يقدم حساب المواطن الدعم للمستفيدين بصفة دورية كل شهر في اليوم العاشر من الشهور الميلادية، ما لم يصادف يوم 10 يوم إجازة رسمية، يتم تقديم موعد الصرف يوم ليصرف يوم 9 من الشهر، حتى يستفيد المسجلين بالدعم المقدم من الدولة للمنطبق عليهم شروط الصرف.

بوابة صوتك مسموع حساب المواطن

هي إحدى قنوات التواصل بين البرنامج والمستفيدين من الدعم وتعتبر وسيلة سريعه، لإيصال صوت المستفيدين من البرنامج فمن خلالها يستطيع المستفيد إرسال أي أستفسار خاص بالدعم، ويتلقى الرد عليه عبر البوابة الإلكترونية كل هذه الوسائل تهدف لسرعة التواصل بين البرنامج والمواطنين، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.

رؤية المملكة في تقديم الدعم مستقبلاً

تبحث الحكومة السعودية اعتماد أستراتيجية جديدة في تقديم الدعم للمواطنين، وهي أن تقوم بتدريب القادرين على العمل من أصحاب الدخول المنخفضة أو معدومي الدخل، وتوفير برامج تدريبية لهم وتوفير الفرص المناسبة لهم في العمل، وظهر ذالك في نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي أعلنته السعودية مؤخراً، الذي يوفر التدريب للقادرين عن العمل.