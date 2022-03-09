الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل الجديد الشروط المطلوبة طريقة التسجيل الضمان. حيث يعتبر دعم الضمان الاجتماعي أحد أهم أنظمة الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. فكما هو معهود من قبل الحكومة السعودية تقديمها الكثير من المساعدات والدعم للمواطن سواء كان دعم مادي أو معنوي. والضمان الاجتماعي يعتبر أداة هامة لمساعدة المواطن سواء كان موظف أو عاطل عن العمل. ولذلك يعتبر كل ما يتعلق بأمر الضمان الاجتماعي هو موضوع هام يزداد عليه البحث. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تسجيل العاطل عن العمله به وكذلك أهم الشروط المطلوبة للتسجيل أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديدة وزوجته ومتي يسقط الضمان الاجتماعي الجديد والمطور

الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

الضمان الاجتماعي يعتبر أداة هامة لمساعدة المواطن السعودي في التمتع بحياة إجتماعية كريمة. ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما كان الهدف الأساسي من تقديم هذا النظام الجديد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة العربية السعودية. ومن أجل ذلك فقد سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بتسجيل العديد من مختلف الفئات للحصول على دعم الضمان الاجتماعي. كما يعتبر من أهم هذه الفئات هم العاطلين عن العمل.

شروط تسجيل العاطلين عن العمل

ولكي تتأكد الحكومة السعودية من وصول الدعم لمستحقيه فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط. والتي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في الضمان الاجتماعي. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

كما يجب أن يكن ملتزم بمعايير وزارة الصحة

يشترط عدم تخطي الدخل الشهري للمستفيد عن الحد الأدنى المحدد

كما يجب أن يكون مشترك بأحد برامج الدعم الأخرى.

كما يجب الالتزام بجميع متطلبات الوزارة الأخرى.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي