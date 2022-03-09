نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية الجديدة في السعودية مارس 2022| تُغنيك وتكثر مقاضيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُقدم السلاسل التجارية المتخصصة في بيع التجزئة بالسعودية خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميا، إذ يمكن الاستفادة من أحدث عروض أسواق العثيم في السعودية 1443هـ، المقرر بدءها من صباح الأربعاء 9 مارس وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 15 مارس 2022م، على العديد من السلع والمنتجات ذات الجودة العالية وفي الوقت نفسه رخيصة الثمن بالمقارنة مع السلع في العديد من المتاجر والمولات.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية الجديدة

وننشر أحدث عروض أسواق العثيم في السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

علبة شراب تانج برتقال، وزن 2 كجم، بسعر 42.95 ريال، بدلا من 61.95 ريال سعودي.

حبة لقمة القاضي هونيج، نصف كيلو جرام، بسعر 3.95 ريال، بدلا من 9.25 ريال سعودي.

وحبة شوربة شوفان كويكر، 500 جم، بسعر 5.95 ريال، بدلا من 10.50 ريال سعودي.

ربطة زيت العربي نباتي بلاستيك، بسعر 24.95 ريال، بدلا من 37.95 ريال سعودي.

كيس أرز أبز كاس مزه هندي بسمتي 5 كجم، بسعر 27.95 ريال، بدلا من 43.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج ساديا مجمد، بسعر 128.95 ريال، بدلا من 154.95 ريال سعودي.