احذفه فوراً.. جوجل تُحذر من تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي يسرق الأموال

قامت شركة جوجل الأمريكية بحظر تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، حيث أكدت الشركة على أن التطبيق يعمل على سرقة بيانات المواطنين البنكية، وحذرت الجميع من التطبيق وطالبت بضرورة حذف التطبيق فوراً من أجل المحافظة على جميع البيانات البنكية الخاصة بالمستخدمين، حيث يقوم التطبيق بالدخول على حسابات المستخدمين وإفراغها بالكامل من الأموال بخدعة لا يعرفها المستخدمين.

تحذير من تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي

من جانبها أشارت الصحيفة البريطانية “ديلى إكسبرس” انه وفقاً لعدد من خبراء الأمن الإلكتروني بشركة NCC Group، أن تطبيق يُدعى Super Cleaner، وهو من التطبيقات التي تحمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من الفيروسات الخطيرة، حيث يخترق هواتف المستخدمين ويعمل على سرقة البيانات الشخصية والبنكية، وينشر التطبيق عدد من البرامج الضارة والخطيرة على المستخدمين، والتي تعمل على اختراق البيانات البنكية الخاصة بالعملاء والمستخدمين، كما أنها قادرة على تحويل الأموال عبر أنظمة التحويل التلقائي عبر (ATS).

وأوضح الخبراء أن تطبيق Super Cleaner بمجرد تحميله على الهاتف يتم إصابة الهاتف بذلك الفيروس الخطير، حيث يتمكن الهاكرز أو المتطفلون من تحويل الأموال بين الحسابات دون معرفة المستخدم بتلك التحويلات، ويضم التطبيق برنامج يُسمى Sharkbot وهو من البرامج الضارة والمعقدة والتي يستخدمها من أجل خداع المستخدمين وسرقة الأموال البنكية الخاصة بهم عبر الحسابات الشخصية، كما يمكن لذلك الخطأ أن يتراكب مع صفحة تسجيل دخول مزيفة عندما يكتشف أن المستخدم يحاول الوصول إلى حساباته مع المتطفلين أو الهاكرز، وبعدها يتمكن من سرقة البيانات وأسماء وكلمات المرور.

ومن الأشياء التي تجعل ذلك التطبيق خطير للغاية هو قدرته على الانتشار السريع، وذلك دون استخدام متجر جوجل بلاي، حيث أنه بمجرد إصابة الهاتف يمكن لميزة Sharkbot استخدام الرد المباشر في الهاتف للرد الفوري على الإشعارات، وقد يسمح بإرسال رسائل إلى عدد من جهات الاتصال مما قد يخدع العديد من مستخدمي هواتف أندرويد، لذا حذر الخبراء جميع مستخدمي هواتف أندرويد من تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي، وذلك من أجل المحافظة على جميع البيانات الهامة والشخصية للمستخدمين، والحفاظ على الحسابات البنكية الخاصة به.