نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا منصة الدعم والحماية الاجتماعية رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث من قبل الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك للاستفادة من معاش الضمان بنظامه المطور الجديد، والذي تم تفعيله من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكي يشمل فئات لم تكن مشمولة في نظام الضمان الاجتماعي القديم، حيث أن النظام الجديد للضمان يعتمد على توسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير حياة كريمه للمستحقين وفق شروط وضوابط جديدة وضعتها الوزارة، هذه الشروط والقواعد جامعة ومانعة حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين ويؤتي ثماره المرجوة منه.

كما أن النظام الجديد يعمل على توفير التدريب والتأهيل اللازم للقادرين على العمل، وتحويلهم من مجرد متلقي للدعم إلى منتجين وفاعلين ومؤثرين إيجابياً في مجتمعهم، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم ثقفني المتميز، رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa، وطريقة التسجيل وشروط الاستحقاق.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد إلكترونياً من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وهي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل المملكة بجميع مؤسساتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، وفق رؤية المملكة 2030 وتسهيلاً على المواطنين في إنهاء إجراءات التسجيل.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التقديم

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان هناك حساب بالفعل.

النقر على “مستخدم جديد” في حال لم يكن للمستفيد حساب على المنصة.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والتي تؤكد توافر شروط الاستحقاق للحصول على معاش الضمان.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها والنقر على تأكيد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

الالتزام التام بتعليمات الوزارة فيما يخص التعليم والصحة.

جدية القادرين على العمل في البحث عن فرصة عمل مناسبة من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة.

يجب أن يكون دخل المستفيد أقل من الحد الأدنى المحتسب للضمان.

تقديم كافة المستندات المطلوبة والدالة على توفر شروط الاستحقاق المطلوبة.

ألا يكون مقيم في أحد دور الإيواء والرعاية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس

من المقرر أن يتم إيداع راتب الضمان لشهر مارس يوم الثلاثاء بتاريخ 28\07\1443 الموافق 01\03\2022، فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأول من كل شهر ميلادي موعد لصرف رواتب الضمان الجديد، وذلك في حال لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية.

طريقة تحديث البيانات

يشترط نظام الضمان الاجتماعي المطور على المستفيدين بضرورة تحديث البيانات والمستندات الخاصة بهم والتي قاربت على انتهاء سريانها. ويجب تحديث البيانات المطلوبة في مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ إعلام المستفيد بالبيانات المطلوب تحديثها. كما أنه يحق للمستفيد تقديم اعتراض حال تم إيقاف الدعم المخصص له بعد التوقف خلال 90 يوم. وبعد ذلك يتم إيقاف وتجميد الدعم المخصص للمستفيد، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد. والنقر على أيقونة البيانات الشخصية ثم تحديث البيانات المطلوبة والضغط على حفظ.