الأمم المتحدة: 516 قتيلا و908 جرحى فى أوكرانيا حتى منتصف ليلة أمس

جدة - نرمين السيد - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى آخر تحديث وزعه اليوم الأربعاء، فى جنيف حول أعداد الضحايا من المدنيين الذين سقطوا منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، أن العدد بلغ حتى منتصف ليلة أمس حوالى 1424 ضحية بينهم 516 قتيلا و908 جرحى.





وأشار الإحصاء الصادر عن المكتب الأممى إلى أن 573 ضحية بينهم 111 قتيلا و462 جريحا سقطوا فى دونيتسك ولوهانسك، موضحا أن العدد بلغ فى الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية 436 ضحية منهم 87 قتيلا و349 جريحا، فى الوقت الذى سقط 137 ضحية فى الأراضى التى تسيطر عليها دونيتسك ولوهانسك بينهم 24 قتيلا و113 جريحا، أما فى مناطق أخرى من أوكرانيا مثل مدينة كييف وتشيركاسى وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومى وزابوريزهزيا وجيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الاصابات فسقطت 851 ضحية بينهم 405 قتلى و446 جريحا. وذكر التقرير أن معظم الخسائر المدنية التى تم تسجيلها نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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