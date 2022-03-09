نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية تبلغ 77.1%

جدة - نرمين السيد - وقدرت اللجنة حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من بين 44 مليونًا و197 ألفًا و692 ناخبًا، شارك 34 مليونًا و59 ألفًا و714 ناخبًا فى الانتخابات عبر 14 ألفًا و464 مركز اقتراع فى جميع أنحاء البلاد، حتى وقت الانتهاء الرسمى للتصويت.

وبالمقارنة مع نسبة المشاركة النهائية فى الانتخابات الرئاسية التاسعة عشرة فى عام 2017 والتى بلغت 77.2%، انخفضت نسبة المشاركة بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وبحسب المناطق، جاءت نسبة المشاركة الأعلى فى كوانغجو بنسبة 81.5%، والأدنى فى جزيرة جيجو بنسبة 72.6%، وبلغت نسبة المشاركة فى سول 77.9%.

وفى السياق، أفادت وكالة يونهاب، بأن المرشح الرئاسى عن الحزب الديمقراطى الحاكم لى جيه-ميونغ واصل تقدمه على منافسه عن حزب سلطة الشعب يون سيوك-يول مع فرز 30% من الأصوات.

ومن المتوقع الإعلان عن الفائز المرجح فجر اليوم، نظرًا لتقارب الفجوة فى الأصوات بين المرشحين.

وتقدم المرشح "لى" بنسبة 49.63% من الأصوات، على "يون" الحاصل على 47.08%.